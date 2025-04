Getty Images

Verona: niente Cagliari per Dawidowicz

un' ora fa



L'Hellas Verona perde Pawel Dawidowicz per infortunio in vista del posticipo di lunedì sera contro il Cagliari. Il giocatore polacco si è infortunato durante la partita persa 1-0 sul campo della Roma sabato scorso, quando è stato sostituito al 57' dal centrocampista tedesco Suat Serdar. Quest'ultimo, in vista della prossima gara di Serie A, si candida a giocare dall'inizio al posto di Dawidowicz. Che l'allenatore Paolo Zanetti aveva reinventato in un nuovo ruolo: non più difensore centrale, ma mediano schierato davanti alla difesa.



