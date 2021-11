Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa della sconfitta di oggi contro la Sampdoria. Queste le sue parole: "E' stata una partita difficile. E' giusto che sia così. Quando sei in Serie A qualsiasi avversario è sempre difficile. E' stata una partita da pareggio, una mia sensazione. Poi loro l'hanno vinta con questa punizione laterale. Noi non siamo stati bravi negli ultimi venti metri per creare qualcosa di più. Devo ridere bene. La mentalità c'era, la voglia anche. Ci stava anche un pareggio. Accettiamo questa sconfitta e ci prepariamo per la prossima".



IL CALO NEL SECONDO TEMPO - "Sono stati quei venti minuti in cui loro hanno avuto qualche calcio d'angolo o qualche contropiede e uno di questi gli è venuto bene e hanno fatto gol. Noi abbiamo dormito. C'è da imparare, da migliorare. Come detto prima, è sempre difficile per tutti".



COSA NON HA FUNZIONATO - "Quando perdi non ti convince niente. Noi siamo entrati bene in partita e per me è importante. Dobbiamo mantenere i piedi per terra. L'obiettivo è salvarsi, c'è da battagliare ogni partita".