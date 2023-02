Hellas Verona FC comunica che il calciatore Milan Djuric, nella giornata odierna, è stato sottoposto a un intervento di meniscectomia mediale del ginocchio destro, in seguito alla rottura del menisco interno. L'intervento, eseguito dal Professor Piero Volpi all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, è perfettamente riuscito.



I TEMPI DI RECUPERO - Non meno di un mese per rivedere Djuric in squadra, quindi diventa chiaro per quale motivo Lasagna sia rimasto in Veneto nonostante avesse praticamente raggiunto l'accordo con il Genoa. Adesso Zaffaroni ha a disposizione l'ex Udinese, Gaich e Ngonge come prime punte, con il primo e il terzo che possono giocare anche più indietro.