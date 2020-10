IL TABELLINO

. Verre deve ringraziare la leggerezza di Caceres (toccava a lui marcarlo) e la sbagliata posizione del portiere viola (sul rilancio del portiere avversario devi stare al limite della tua area di rigore), ma certo la rete che ha dato una meritatissima vittoria alla sua Samp resterà uno dei momenti più bella sua carriera., costruendo una solache, fra Torino, Inter e Samp, ha già messo in archivio una decina di occasioni sbagliate. Intorno al 20', la Samp è entrata in partita e. Con l’infortunio del francese, Iachini aveva deciso di mettereal fianco di Kouame. La difficoltà dei viola, anche nella fase migliore del loro primo tempo, era nella parte finale dell’azione: a turno (ma più spesso Vlahovic), i due attaccanti uscivano dalla linea offensiva per appoggiare l’azione,. Come diretta conseguenza, mancava l’intesa fra i due giovani attaccanti viola.. Per essere chiari: non è il suo posto. Ranieri ha chiesto a Ramirez di controllarlo e l’ex veronese è sparito di scena. L’uruguaiano lo ha marcato senza perdere il tempo per giocare.. Chiesa è ormai a un passo dallae per questa ragione i tifosi avevano chiesto alla società di consegnarglila fascia ufficiale della Lega, non quella personalizzata col DA 13 di Davide Astori. Richiesta esaudita.. Come organizzazione, come sviluppo della manovra,. Dopo le prime due gare sbagliate, ecco la vera Samp di Ranieri. Candreva ha dato spinta e tecnica alla squadra, Ramirez (se va via, la perdita è pesantissima) ha arricchito la fase finale dell’azione, Ekdal e Thorsby non hanno mollato un centimetro e Quagliarella.... Ha preso il rigore (ma Ceccherini ha fatto un fallo assurdo, lo ha tirato giù per la maglia mentre il doriano aveva le spalle alla porta) e lo ha segnato, arrivando a 86 gol in A con la Samp e superando Vialli.ha pareggiato (cercava quel gol con tutto se stesso) mentre la Sampdoria sembrava in controllo e alla fine, con pieno merito, è arrivato il gioiello diFiorentina-Sampdoria 1-2 (primo tempo 0-1)Marcatori: 42’ p.t. Quagliarella (S), 27’ s.t. Vlahovic (F), 38’ s.t. Verre (S)Assist: 27’s.t. Milenkovic (F), 38’ s.t. Audeso (S)Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Chiesa, Bonaventura, Amrabat (41’s.t. Saponara), Castrovilli (26’s.t. Duncan), Biraghi, Kouame (12’s.t. Cutrone), Vlahovic. All.IachiniSampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello (38’ s.t. Regini); Candreva (23’ s.t. Leris), Thorsby, Ekdal (38’s.t. Palumbo), Damsgaard (23’s.t. Verre) ; Ramirez (23’s.t. Askildsen), Quagliarella. All. RanieriArbitro: Giaomelli di TriesteAmmoniti: 24’p.t. Thorsby (S), 25’s.t. Tonelli (S), 28’ s.t. Ekdal (S)