Compagni di nazionale, rivali in. Joao, difensore dell', e Philippe, trequartista del, parlano al canale YouTube dell'Inter in vista della sfida europea di martedì sera. Queste le parole riportate da FcInternews.it.: "Credo la Piazza del Duomo, dove ci sono i ristoranti e ci sono sempre molti turisti. Era la parte dove mi piaceva passeggiare".: "Porta Nuova".: "E' successo nella Nazionale brasiliana, è sempre stata una persona con grande abnegazione, che ti rispetta molto. Uno dei leader del nostro gruppo".: "E' stato in allenamento, in Nazionale. Ho visto un ragazzotto non molto alto di statura, ma molto agile e con grandi abilità".: "Siamo diversi, lui è difensore centrale. Io! (ride ndr). No, Miranda è più forte: non c'è paragone".: "Miranda! (ride ndr). Ognuno ha la sua posizione. Coutinho nel suo ruolo è uno dei più forti nel calcio, però credo che anche io sono tra i più forti difensori".: "Mi è rimasto impresso l'esordio e anche il mio primo gol con la maglia dell'Inter".: "Ho vari ricordi positivi, siamo riusciti a tornare in Champions. Credo che la partita con la Lazio sia la più importante della nostra storia recente".: "Ho vissuto tanti buoni momenti, al Liverpool ad esempio: eravamo un gruppo in cui eravamo tutti amici, quasi una famiglia. Poi il mio sogno era di andare al Barcellona e adesso che sono qui vedo la grandezza di questo club".: "I titoli che ho vinto li ricordo con piacere. Alcuni al San Paolo, altri all'Atletico Madrid; alcune partite, le finali in cui ho fatto gol. Sono momenti importanti e che resteranno per tutta la vita.: "E' sempre stato Ronaldinho".: "Mi sono sempre piaciuti Ronaldo e Romario. Nonostante sia un difensore, i brasiliani si rivedono negli attaccanti".: "Miranda il giorno della partita è sempre molto concentrato, pensa a tutti i dettagli. La sua concentrazione è impeccabile, è uno dei suoi punti forti".: "Le sue qualità tecniche, è molto forte e agile. Se avessi le sue qualità, con la mia forza sarei un giocatore straordinario.