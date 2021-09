Questa sera a partire dalle 21 a San Siro andrà in scena il big match del girone D di Champions League fra Inter e Real Madrid. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il 35enne attaccante dell'Inter Edin Dzeko è stato direttamente coinvolto in media in un gol a partita nelle sue precedenti due stagioni in Champions League, segnando 13 gol e fornendo cinque assist in 18 presenze nel 2017-18 e 2018-19 con la Roma. L'unico giocatore più anziano di Dzeko (35 anni e 182 giorni il giorno di questa partita) a segnare per l'Inter nella competizione è Javier Zanetti contro il Tottenham nell'ottobre 2010 (37 anni e 71 giorni).