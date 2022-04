Juve-Inter è il posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A, la 12esima del girone di ritorno. Calcio d'inizio all'Allianz Stadium a partire dalle 20.45. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Nessuna squadra ha collezionato più clean sheet della Juventus in questo campionato (13 come il Napoli), mentre solo il Torino (3 esatti di media) subisce meno tiri nello specchio in media a partita rispetto ai bianconeri (3.1) – l’Inter è sesta in questa classifica con 3.6 tiri in porta concessi a match.