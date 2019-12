Il vice-presidente del Flamengo, Marcos Braz, ha concesso un'intervista esclusiva con O DIA in cui ha spiegato il caso Gabigol, la volontà del club brasiliano e, soprattutto la trattativa avviata con l'Inter.



GABIGOL VUOLE RESTARE - "Ci sono ancora alcune cose da aggiustare, ma ora c'è il Mondiale per Club. Non c'è molto di cui parlare. Lui vuole restare e il Flamengo lo vuole comprare".



INCONTRO PROGRAMMATO - "Il suo agente arriverà qui in Brasile la prossima settimana. Noi però andremo in Qatar, quindi molto probabilmente ci saranno contatti dopo il Mondiale per Club".



CONTRATTO - "L'idea è di fargli firmare almeno un quadriennale, per l'età e il costo che dovremo sborsare per tenerlo. Solo il tempo può essere la garanzia per avere un ritorno economico".



COSTO - "Può costare tra i 12 e 22 milioni di euro? Facciamo una media. Le trattative sono ben avviate. Non credo serva andare in Italia, ma se serve non c'è nessun problema".