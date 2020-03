Arturo Vidal e il Barcellona questa volta possono salutarsi per davvero. Perché dopo il lungo corteggiamento dell'Inter non andato a buon fine a gennaio a causa del cambio di allenatore, la società blaugrana tra la necessità di vendere e di abbassare i costi sta predisponendo il via libera per la cessione del cileno a luglio, quando proprio la stessa Inter si potrà ripresentare a parlarne col Barça nell'operazione Lautaro o slegandolo dall'argentino. Perché Vidal ha dato totale apertura a lavorare con Conte e vestire nerazzurro, questa da gennaio è una certezza.





LE CONDIZIONI - Il Barcellona continua a mantenere una valutazione tra i 10 e i 15 milioni per Vidal, andrebbe così a fare cassa per un giocatore alla fase finale della propria carriera e con un ingaggio pesante. Antonio Conte lo gradirebbe e cerca un centrocampista che abbia già vinto, Vidal e Tolisso rispondono in pieno all'identikit. Intanto, dalla Catalogna arrivano segnali positivi per l'Inter: questa volta, Arturo si può prendere se i nerazzurri vorranno davvero passare nuovamente ai fatti.