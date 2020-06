Un presente che si chiama Barcellona, un futuro tutto da scrivere. Perché nonostante sia diventato una prima scelta di Quique Setien, il contratto in scadenza tra un anno tiene aperti tutti gli scenari. Anche quello dell'addio. Arturo Vidal ha ancora tanta voglia di sentirsi protagonista, in Catalogna o altrove,come ha confessato in un'intervista a Espn Chile: "​Ho la necessità di sentirmi importante, qui al Barcellona c'è il 'Dna Barça' che un po' mi ha complicato le cose. Peraltro, abbiamo anche avuto due allenatori molto diversi tra loro (lo scorso gennaio Setien ha sostituito Valverde, ndr). Ogni volta che sono sceso in campo ho fatto il mio dovere, ho dimostrato di potermi adattare a qualsiasi stile di calcio. Ma ho bisogno di avere sempre la fiducia dell'allenatore per sentirmi importante, ed è quello che sto cercando". Vuole sentirsi stimato e al centro del progetto, tutto quello che può garantirgli Conte. Marotta ha preso tempo, per il cileno non vuole svenarsi. Dipenderà molto dai costi e dalla posizione di Nainggolan. Senza cessione del belga, di rientro da Cagliari, è difficile pensare a un assalto a Vidal.