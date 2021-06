Lo sfogo di Arturo Vidal. Dopo le tante critiche ricevute dal suo Cile in Coppa America, anche a causa di alcuni comportamenti extra-campo, il centrocampista dell'Inter ha parlato a W Radio, spiegando: "Sono stati giorni molto complicati, in Cile si parla molto. Anziché criticarci dovrebbero appoggiarci, non inventare cose inesistenti. Ma cose così ci uniscono come squadra, lottiamo per un obiettivo e rappresentando il nostro paese ci darà forza per il futuro. La partita con l'Uruguay? Difficile, anche per i problemi che si sono inventati. Abbiamo fatto l'errore di far entrare un parrucchiere e speriamo che adesso si parli soltanto di calcio".