Vieira, lascia lo Strasburgo: sarà il nuovo ct degli Usa?

che lo legava all’ex calciatore di Arsenal, Juventus e Inter fino a giugno 2026. Nella passata stagione Vieira ha diretto la formazione alsaziana per 34 partite di Ligue 1, collezionando 10 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte, chiudendo il campionato in tredicesima posizione.- Recita così la nota diffusa dallo Strasburgo sull’interruzione del rapporto con Vieira: “IL CLUB E PATRICK VIEIRA HANNO DECISO DI COMUNE ACCORDO DI PORRE FINE ALLA LORO COLLABORAZIONE. Tutta la società ringrazia di cuore Patrick Vieira per il suo impegno impeccabile. In una stagione di transizione, infatti, Patrick ha saputo aiutare i giovani talenti a progredire e ha sempre mostrato un comportamento esemplare dentro e fuori dal campo. “Vorremmo esprimere la nostra gratitudine e ringraziare Patrick per il lavoro che ha svolto durante questa prima fase del progetto e gli auguriamo ogni successo per il futuro. Sarà sempre il benvenuto nel club”, hanno affermato il presidente Marc KELLER e il consiglio di amministrazione. Presto verrà nominato un nuovo allenatore”.- Conclusa la sua carriera da calciatore tra le fila del Manchester City, Patrick Vieira ha iniziato il suo percorso da allenatore proprio nelle giovanili del City, per intraprendere successivamente la sua prima esperienza tra i professionisti alla guida del New York City, in MLS, dal gennaio 2016 all’estate 2018. Dalla stagione 2018/2019 al dicembre 2020, fino al momento dell’esonero, è stato il tecnico della prima squadra del Nizza, mentre dal luglio 2021 a marzo 2023 ha fatto il suo esordio in Premier League come guida tecnica del Crystal Palace.- Secondo quanto riferisce Sky Sports UK,dopo l’esonero di Greg Berhalter, susseguente alla deludente campagna nella recente Copa America coincisa con l’eliminazione nella fase a gironi del torneo.