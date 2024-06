Vieri: "Conte un grande, ma non vorrei essere un suo giocatore. Thiago Motta? Occhio, alla Juve non puoi sbagliare"

Getty Images

Intervenuto a margine del Festival del calcio dellal'ex centravanti di Juve, Inter, Lazio, Parma e Milan fra le altre, Bobo Vieri, ha parlato a tutto tondo del futuro della Nazionale e della Serie A."Mi aspetto sempre il massimo dalla Nazionale. Non guardo mai le amichevoli, non l'ho fatto neanche contro la Turchia. Si inizia a fare sul serio la prossima settimana e contro l'Albania conterà solo vincere. Dobbiamo arrivare il più lontano possibile, bisogna fare di tutto per riuscirci"."Ci sono personaggi che hanno tanta esperienza, giocatori come lui possono aiutare molto la squadra. Solo sentirlo parlare è importante. Poi Gigi è un bonaccione, quindi i calciatori staranno bene parlando con lui. I portieri sicuramente ci parleranno (ride, ndr)".

"Cos'ha fatto in questi ultimi due mesi? I gol. L'attaccante deve fare gol, e così anche Scamacca all'Europeo. Settimana prossima si inizia, bisogna vincere e fare gol"."Per il Parma è importante stare in Serie A, finalmente è tornato. Parma è una grande piazza, ma ora arriva il difficile, che è rimanerci. Mister Pecchia ha fatto un grande lavoro, ma adesso lo aspetta un lavoro ancora più difficile"."Torna alla grande, perché è un grande allenatore. De Laurentiis è stato molto bravo a prenderlo. Il prossimo anno il suo Napoli lotterà per lo Scudetto. Nella negatività la cosa positiva è che gli azzurri non avranno le coppe. Poveri giocatori, Conte li avrà tutti i giorni e tutta la settimana a correre su e in giù per il campo. Sai quante grida?".

"Marotta è un grande dirigente, farà un grande lavoro come sta già facendo da tempo all'Inter. I nerazzurri hanno costruito uno squadrone guardando anche i conti"."Vediamo cosa fanno... Zirzkee può sostituire Giroud? Giroud è bravo eh, fa gol... Zirkzee a Bologna ha fatto molto bene, vediamo se i rossoneri riescono a prenderlo, ma so che ci sono tante squadre"."Se il Bologna perde 5-6 partite di fila, nessuno dice niente. Alla Juve devi giocare bene, ma soprattutto devi vincere. Inter, Milan e Juve hanno piazze meravigliose, ma complicate. Per Thiago Motta non sarà facile. La Juve è un grande step".

"Se Chiesa sta bene, fa la differenza. Napoli? Io lo vedo bene con tutti, è un grande campione".Grande Nesta, son curioso... Ma se il maestro Galliani l'ha preso, vuol dire che sa che Nesta è all'altezza. Chi va a Monza di solito fa bene".