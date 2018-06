Hoy tenemos una cosa muy especial que contaros porque es la hora de volver a ver a alguien muy querido por los groguets... ¡Bienvenido de nuevo, @19SCazorla #CazorlaVuelveACasa pic.twitter.com/CPwaLUj1Me — Villarreal CF (@VillarrealCF) 5 giugno 2018

Dopo la rescissione del suo contratto conil centrocampista spagnolo,ha trovato un nuova destinazione e tornerà in Spagna al. Il club spagnolo ha infatti ufficializzato di aver concesso al classe '84 di completare la prima parte della stagione con il club in modo da recuperare dalla rottura del tendine d'achille. Cazorla torna così nel club in cui è cresciuto e che lo ha lanciato nel calcio che conta.