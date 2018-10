Il Villarreal sta iniziando a raccogliere i frutti dell'investimento fatto in estate per l'attaccante classe '92 Karl Toko Ekambi, acquistato dall'Angers per 16 milioni di euro. Il giocatore camerunese, che ha firmato un contratto fino a giugno 2023 e ha realizzato 3 gol nelle prime 10 presenze, viene monitorato dal Marsiglia e da alcune formazioni di Premier League.