"Vinceremo il tricolor!" I tifosi dell'Atalanta chiamano lo Scudetto e Gasperini sogna: "Lasciamoli cantare"

Il coro a fine partita dei sostenitori nerazzurri - “- è la testimonianza migliore che, dopo stagioni strepitose fatte di tante piazzamenti nobili e di ripetute qualificazioni alla Champions League, il successo nell'Europa League della passata annata ha fatto scattare qualcosa.Nell'ambiente bergamasco in primis, ma anche in una società e in una squadra che iniziano a ragionare in grande. E del resto i numeri e la classifica sono lì a dirlo:e anche al capocannoniere Mateo Retegui e una difesa che, coi 17 gol concessi, è la settima per rendimento.A commentare l'entusiasmo della piazza è l'allenatore dell'Atalanta, che era in tribuna durante il match col Milan in quanto doveva scontare la seconda giornata di squalifica dopo la partita di Parma e che ai microfoni di DAZN si è espresso in questi termini: “nella storia di questo club non siamo mai stati avanti. Vedremo più avanti dove saremo, ma oggi è un canto di felicità e allora lasciamo fare così ai tifosi”.