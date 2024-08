​Violamania: a un passo dal perdere la faccia. Fiorentina imbarazzante e Palladino non ha già più tempo

Getty Images

Ripartiamo dalle uniche due cose positive che la Fiorentina si porta dietro dall'incredibiile serata della Pancho Arena in cui i viola hanno superato a fatica la Puskas Akademia ai rigori:e la qualificazione alla fase successiva della Conference League. Tutto il resto, e ci rammarica doverlo ammettere, è stato semplicemente imbarazzante.- La Puskas Akademia, squadra che complessivamente vale quanto il cartellino del solo Richardson,. Ieri sera la viola non ha funzionato in niente. Disastrosa la difesa, sempre in difficoltà quando gli ungheresi andavano in verticale, lento e impacciato il centrocampo, sulle fasce la superiorità dei padroni di casa è stata schiacciante e sulla trequarti è mancata in tutto e per tutto la qualità. Per Palladino si tratta del quarto pareggio in quattro gare, stavolta contro una squadra nettamente inferiore tecnicamente. Quel che preoccupa maggiormente è

Un qualcosa che stride terribilmente rispetto a ciò che i viola hanno fatto vedere nei tre anni di gestione Italiano: indipendente all'avversario e dal contesto, la Fiorentina è sempre stata riconoscibile in tutta la sua essenza. Quella di oggi, invece, è una squadra sfilacciata, a corto di idee e probabilmente fragile mentalmente, il primo inutile giallo preso da Ranieri lo testimonia in maniera piuttosto evidente. Palladino, insomma, si ritrova in mano oggi una squadra che non è niente. E dopo appena due settimane dall'inizio della stagioneCi sarà il Monza domenica al Franchi a sfidare la squadra del suo ex allenatore, poi la sosta, che capita a fagiolo per cercare di far assimilare prima possibile dettami tattici ancora più che indigestione alla rosa. Poi inizierà un ciclo che porterà la Fiorentina a sfidare Atalanta, Lazio e Milan. Quel che è certo, è che se i viola dovessero essere quelli visti ieriServe ripartire immediatamente, dopo una serata che ha quasi fatto perdere la faccia alla Fiorentina.