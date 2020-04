Riportiamo le lancette indietro di un anno, al calciomercato della scorsa estate. Commisso ha da poco rilevato la Fiorentina dai fratelli Della Valle, e sta pensando a come costruire una squadra che potrebbe fare bene da subito. Inizia a corteggiare Daniele De Rossi, che poi sceglierà il Boca Juniors, ed è ammaliato da Radja Nainggolan, in rotta con Conte all’Inter.La situazione legata al centrocampista belga è molto complicata, visto che il Cagliari, che dopo un grande avvio sta scivolando nelle zone meno nobili della classifica, non sembra intenzionato a spendere i 20 milioni che chiede l’Inter, che detiene il cartellino di Nainggolan. I neroazzurri, quindi, sembrano pronti ad offrirlo ai viola, visto che già le due società si dovranno sedere al tavolo per Dalbert.La stagione che ha portato di diritto Radja Nainggolan ai vertici del calcio italiano è senza dubbio quella di Roma con Spalletti, con il belga come trequartista nel 4-2-3-1, capace di essere determinante in entrambe le fasi di gioco.. Le vie del mercato sono infinite, ma quella che porta Naingollan a Firenze è già tracciata, dopo che le due parti in causa si sono sfiorate la scorsa estate, e questa volta il matrimonio potrebbe celebrarsi davvero.