Andrea Pinamonti si avvicina al ritorno all'Inter. Nella giornata odierna, infatti, l'attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro ha sostenuto l'idoneità sportiva presso il Coni.



PAROLE - All'uscita, ecco le sue dichiarazioni: "Il mio obiettivo è crescere, dare il massimo per tutti. L'obiettivo è migliorare. Se resto all'Inter? Bisognerà parlare con la società e il mister, io proverà a fare il massimo per convincere tutti e far vedere che posso fare il mio. Ora ho finito le visite, sentirò il programma, in teoria domani si inizia. Se ho parlato con Conte? No, sono arrivato stamattina da Genova, è stata una cosa veloce".



INCONTRO - Dopo aver incontrato ieri Mino Raiola, agente del giocatore, l'Inter sta ora incontrando il Genoa per cercare l'intesa sul ritorno a Milano dell'attaccante.