Sono stati mesi in ottovolante per Emiliano. Il portiere, dopo alcuni allenamenti a Genova presso il centro sportivo dellae la possibilità Inter, poi sfumata, adesso sta scontando come tutti il lockdown, in attesa di una chiamata o di una nuova possibilità. “Sono a casa. Gli ultimi giorni la situazione sembra andare meglio, le notizie che arrivano sono ottimistiche. I numeri sono scesi tantissimo, ma” ha detto su Instagram l’estremo difensore , che poi si è concesso alle domande dei tifosi, tutte inerenti la sua lunga carriera.“A parte un anno alla Sampdoria dove abbiamo rischiato la retrocessione, tutte le altre sono state soddisfacenti. In blucerchiato abbiamo fatto pure i preliminari di Europa League,. A Bologna due salvezze tranquille, alla Fiorentina ho fatto bene. Con lo Sporting non è stata un’esperienza, mi sono trovato bene con la gente. Paradossale non aver mai giocato e sentirsi chiedere scusa per la situazione dai tifosi.Mi scrivono anche un sacco di tifosi del Cagliari, lo so che mi vogliono bene. Se vado in Sardegna, sicuramente sono un idolo perché li faccio sempre vincere”. C’è anche un’altra possibilità, quella di Viviano ‘vice’: “Non escludo di poter ricoprire anche questo ruolo. È logico che per il mio carattere potrebbe essere difficile pensare ad avere uno come Viviano che ti fa il secondo”.E se dovesse scegliere tra Milan e Inter? “Poi l’infortunio di Handanovic si è risolto prima del previsto ed è andata così. Si è creata polemica senza motivo, sono felice che abbiano pensato a me.prima dell’Inter, ma sono cose note”.Tra le migliori parate, Viviano non ha dubbi: “Mi ricordo la partita a Roma, persa con il rigore dubbio di Totti per farllo di Skriniar.. Poi in quella con la Lazio c’era la Gradinata che cantava il mio nome. Alvarez o Ramirez? Alvarez alla Sampdoria ha fatto il trequartista e secondo me non era il suo ruolo. Ma se dovessi prendere uno dei due prenderei Ramirez. Bergessio o Barrientos? Con Bergessio ho giocato alla Sampdoria. Generoso, chiunque avrebbe voluto giocare con lui in attacco. Barrientos era un talento incredibile, la sua maglia me l’ha regalata proprio Bergessio."Giocatore preferito? In attività, escludendo Messi e Ronaldo, direi Iniesta" prosegue Viviano. "Degli altri Ronaldo, quello vero.ora li batte tutti. Buffon è il più forte della storia. Per quanto riguarda il gol più bello subito, sono in dubbio: nei gol più belli subiti del decennio trasmessi da Sky Sport c’ero parecchie volte. Direi Pastore, Verdi e Marcolini. Me ne ricordo uno di Corona in rovesciata a Catanzaro.È uno degli attaccanti che si muove meglio degli ultimi trent’anni" conclude Viviano.