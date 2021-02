Juventus-Inter continua a far discutere, per quanto accaduto in campo, ma soprattutto per. Il Giudice Sportivo non si è espresso, ma la Procura Figc ha già aperto un'inchiesta e seguiranno aggiornamenti sulla vicenda. Il blogger bianconeroCiccio Indi ha espresso. Voi cosa ne pensate? Ecco il suo articolo e le motivazioni per VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/agnelli-vs-conte-tra-stelle-cadenti-e-falso-moralismo--1​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.