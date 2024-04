West Ham-Tottenham è sfida mercato: 6 possibili colpi per la Serie A

34 minuti fa



West Ham United e Tottenham si sfideranno questa sera al London Stadium per la 31esima giornata di Premier League e la gara è di quelle che gli osservatori e i direttori sportivi della Serie A si stanno segnando in rosso sul calendario. Fra le fila di queste due squadre, in lotta entrambe per un piazzamento europeo che va dalla Champions all'Europa League, ci sono infatti diversi giocatori che possono rappresentare un obiettivo di mercato per i nostri club di Serie A.



È il caso di Timo Werner, attaccante oggi in prestito agli Spurs e di proprietà del Lipsia in passato corteggiato da Inter e Milan, ma anche di Giovani Lo Celso e Pierre Emile Hojbjerg, centrocampisti con caratteristiche opposte ma entrambi in scadenza al 30 giugno 2025 e quindi con un solo anno di contratto rimasto. Ma anche di Kalvin Phillips, oggi in prestito al West Ham, corteggiato dalla Juve a gennaio e di proprietà del Manchester City, oppure di Ben Johnson, terzino destro a tutta fascia in scadenza a fine stagione e infine a Kostantinos Mavorpanos, accostato più volte a Roma e Inter e che sta pensando all'addio a fine anno nonostante un contratto molto lungo.