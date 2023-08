We are delighted to welcome Mohammed Kudus to the Club! — West Ham United (@WestHam) August 27, 2023

Ilha ufficializzato un grande colpo in entrata, per sostituire Declan Rice, accasatosi all'Arsenal. Gli Hammers hanno chiuso per, centrocampista ghanese già in evidenza con gli olandesi in Champions League, ma anche con il Ghana ai Mondiali in Qatar.La cifra, non comunicata ufficialmente dal club,di euro, per un colpo importante in ottica futura. Il classe 2000 firma un contratto quinquennale. "Sognavo di giocare in un campionato così sin da quando ero bambino - le prime parole di Kudus - sono davvero felice di essere qui. Ma non finisce adesso, voglio andare avanti. Farò il mio meglio per intrattenere i tifosi, questo è il calcio per me".