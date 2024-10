Yildiz e Conceicao sempre in campo insieme: ecco perché la nuova coppia d'oro può fare la fortuna della Juventus

"Nelle prime partite dellal'unico chiamato a fare quelle azioni, senza, era. Doveva sempre saltare lui l'uomo. Adesso, visto che a destra c'è il portoghese, cambia la dinamica e bisogna stare attenti a più cose quando affronti la Juventus"., nel commento che l'ex capitano e numero 10 della Juventus ha fatto per Skydi domenica.bianconeri dello spettacolare 4-4 di San Siro, il primo con lache ha consentito alla squadra di Thiago Motta di pareggiare la partita, il secondo con(a Weah e a Yildiz) e con una pressione costante e decisiva sul fianco sinistro dell'Inter, un vero incubo per Dimarco e Bastoni.

In questo avvio di stagione, c'erano state delle occasioni in cui(con Como e Verona il turco ad esempio, e a Lipsia il portoghese), ma al Meazza. Negli ultimi 20 minuti, la freschezza atletica e tecnica della nuova coppia d'oro della Juventus ha fatto la differenza.Tornando alle parole di Del Piero, la chiave è proprio, e quindi dei grattacapi per le difese avversarie,, magari insieme a Dusan Vlahovic,Gli avversari, così, devono stare attenti a più cose, perché se raddoppi su Conceicao magari poi ti ritrovi Yildiz libero in area dall'altra parte, o viceversa. E sicuramente anche il gioco di Vlahovic ne trarrà beneficio.

Aria fresca dunque per l'attacco della, che senza più Gleison Bremer in difesa, più che prendendone uno in meno. Con 15 gol fatti, la squadra di Motta ha il settimo attacco del campionato: troppo poco, ma quello che si è visto a San Siro, insieme alle soluzioni che la coppia Yildiz-Conceicao offre, fa pensare che i bianconeri possano presto scalare questa classifica.E poi, per il futuro,(dal Del Piero-Trezeguet in giù) sarà indispensabile per la Juventus