Juventus, Yildiz fa doppietta all'Inter. Zazzaroni: "Ecco perché è un giocatorino"

La doppietta segnata da Kenan Yildiz nel 4-4 con l'Inter a San Siro non fa cambiare idea a Ivan Zazzaroni sul numero 10 turco della Juventus.Il direttore del Corriere dello Sport spiega in diretta tv a Pressing su Canale 5: "Ho detto che Yildiz è un 'giocatorino' nel senso che si tratta di un talento giovane e che ha bisogno dei suoi tempi. Infatti a San Siro è entrato nel finale, segnando 2 gol quando i nerazzurri erano sfiancati. Non giocherebbe titolare né all'Inter, né al Milan. Leao è più forte di lui".