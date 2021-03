Nel corso di una intervista concessa a Pianeta.milan.it, Alberto Zaccheroni si è soffermato anche sul momento poco felice di Alessio Romagnoli: Romagnoli? Non è certamente la sua migliore stagione. Adesso se ne parla di più perchè c'è Tomori, che sta facendo davvero bene. Onestamente critiche a Romagnoli in passato le ho lette poche. Anche nel girone d'andata di quest'anno. Con Tomori c'è stato un salto di livello e quindi ci si è concentrati maggiormente sulle lacune di Romagnoli. C'è anche da dire che da quel lato li c'è Theo Hernandez, che parte sempre, quindi non è neanche facile per lui. Non è facile per lui essere sempre tempestivo nelle chiusure. Tomori ha sicuramente un'altra gamba"