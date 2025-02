Zaniolo: "Non mi sono molto divertito all'Atalanta. Col senno di poi, avrei scelto la Fiorentina già a giugno"

Nicolò, centrocampista dellaarrivato negli ultimi giorni di mercato invernale dopo i primi mesi della stagione trascorsi all'Atalanta, ha parlato a Sport Mediaset:"Tornare a Firenze dopo le giovanili? Non si tratta di rivincita, ma di calcio e passione. Ho scelto una società nella quale so di poter stare bene".- "Col senno di poi, a giugno avrei preso una decisione diversa. Ma il calcio, come la vita, è fatto di scelte e io ho fatto la mia. Bergamo è stata un'esperienza che mi ha fatto comunque crescere. Non ho però giocato tanto, non mi sono molto divertito. Vedendo come è andata, avrei scelto la Fiorentina già da quest'estate".

"Il primo l'ho vissuto con più spensieratezza; ero ancora un ragazzo e probabilmente non mi ero reso veramente conto di quanto accaduto. Il secondo è stata una bella batosta perché arrivato quasi subito dopo il mio rientro. Non ti nascondo che mi sono fatto qualche paranoia. Ho pensato che il destino voleva dirmi che questo sport non è più adatto per me. La passione che però ho per questo gioco l'ha fatta da padrone, e sono oggi sono qui, è soprattutto grazie a quella".- "Saltare l'Europeo mi ha fatto molto male, soprattutto perché mi sono infortunato nell'ultima partita con l'Aston Villa a pochi giorni dallo stage che poi avrebbe portato alle convocazioni finali. Nonostante ciò, l'ho seguito con passione e tifato azzurro".