. Storia di un anno fa, quando al comando nella dirigenza rossonera c'era anche, oggi fuori dal progetto Milan; proprio con lui si era aperta una strada per il centrocampista classe '98 argentino capace di giocare da esterno, da mezz'ala e anche da trequartista grazie a buon passo, qualità nella giocata e personalità.. Ma oggi è tutt'altra storia.- A sorpresa, infatti,, dove si è trasferito con un vero colpo di scena. Operazione che ha stupito tutti, visto che Matias fino a dieci mesi fa costava almeno 15 milioni di euro. La chiamata europea a settembre non è arrivata, così ha scelto il Brasile pur di cambiare aria senza perdere di vista l'Italia. Sì, perché. Oggi deve scalare le liste rossonere con un livello di qualità media che è nettamente salito rispetto a un anno fa, in più l'estimatore Boban non c'è più. E Zaracho vicino al Diavolo sembra una storia davvero lontanissima...