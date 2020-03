Non ha avuto nemmeno il tempo di guidarla una volta dalla panchina dopo aver preso il posto di Rolando, ma. Eppure, la diffusione del coronavirus ha cambiato qualcosa per il tecnico, come racconta a La Gazzetta dello Sport: ": ce l’hanno tutti qui, l’unico senza sono io.. Non sapere quando mi servirà tutto questo è dura, preferirei mi dicessero: fino a fine maggio non se ne parla".Zenga si trova in autoisolamento nel centro sportivo di Assemini dallo scorso 8 marzo: ". Ripresa smart working: attività a casa con supervisione del preparatore atletico. Ripresa a gruppetti, basata sul ricondizionamento. Ripresa ottimistica: tutta la squadra in campo. Per ora, primo protocollo: nessuna ripresa effettiva, solo attività a casa".Sulla ripresa del campionato: "Io oggi penso solo che vorrei non vedere più bare portate via dai militari, sentire di fabbriche chiuse, di gente senza lavoro. Nel caso. Dobbiamo giocare a Ferragosto? Giochiamo a Ferragosto. Quattro partite alla settimana? Giochiamole. Stipendi tagliati? Sarà così".Su come ha trascorso questi giorni: "Ho rivisto anche le partite del Mondiale di, ho lavorato tanto su quella delusione per ripartire".