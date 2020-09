L'arrivo di Pirlo sulla panchina della Juve, l'Inter di Conte e il nuovo Milan: c'è tutto nella lunga intervista concessa dall'ex tecnico dela La Gazzetta dello Sport, le sue dichiarazioni.- "Sicuramente non sono stato uno di quelli che ha detto: “Ah, che scandalo, allena subito la Juve”. Chi se ne frega se non ha mai allenato: inizierà. Avrà chi lo aiuterà in campo, una società che lo sosterrà, la capacità intellettuale di saper gestire le situazioni. Mi sarebbe piaciuto fare la stessa cosa all’Inter, ma non è successo... Avrà il tempo di sbagliare? Assolutamente sì: non fai una scelta così pensando “Dio, e se va male?”. Se la Juve si affida a un esordiente assoluto, avrà valutato anche le possibili difficoltà e come aiutarlo".- "Convincerlo a non giocare 50 partite l'anno? Ai miei giocatori dico sempre: dobbiamo essere così bravi e fortunati da sapere quando far riposare a turno qualcuno, per consentirgli una settimana intera di lavoro. La tecnologia aiuta, i medici e i lab anche, ma l’occhio dell’allenatore e il suo dialogo onesto con i giocatori sono ancora le uniche cose che funzionano di sicuro. Se Ronaldo dovrà riposare, Pirlo farà bene a farlo riposare. E idem Conte con Lukaku".- "In mezzo a Dybala e Ronaldo posso giocare centravanti anche io... Giocatori troppo diversi: dipende da quali idee ha Pirlo, le mie non contano".- "L'anno dell'ora o mai più? No. Però Conte è rimasto, la stagione scorsa è finita in un certo modo, si sta facendo un certo tipo di mercato: l’Inter deve giocare per vincere lo scudetto. Mai dubitato che Conte sarebbe rimasto: le esternazioni di Antonio sono sempre mirate, ma in positivo. Mi sento di dire solo una cosa: dovrebbe smussare un po’ i suoi toni. Il popolo interista le segue, c’è grande entusiasmo: è sulla strada giusta per vincere. Anche se ripartire senza i propri tifosi per l’Inter sarà un handicap anche più che per gli altri".- "Kolarov, Vidal, Darmian? La sensazione è che lo faccia per vincere immediatamente: è l’anno per vincere. Anche perché ci sono altri giocatori, come Barella e Sensi, che hanno un anno in più di esperienza. Anche se mi permetto di dire una cosa, perché l’ho allenato: se ho Nainggolan, mi tengo tutta la vita Nainggolan. Kanté sarebbe di troppo? Ha presente la finale di Champions e le sostituzioni del Bayern nella ripresa? Sono entrati Perisic e Coutinho... Deve essere bravo l’allenatore a saperli ruotare, ma se punti in alto il doppio giocatore serve in ogni ruolo".- "Sì, e nel “campionato del Covid” era già stata la migliore assieme al Sassuolo. È un paradosso, ma quello sconquasso al Milan ha fatto bene: prima dello stop era in difficoltà e riprendere senza tifosi è stato un vantaggio, perché alcuni giocatori hanno guadagnato in personalità, non hanno avuto paura di rischiare di più. Pioli è stato fantastico e gli ha dato una grandissima mano Ibrahimovic: personalità e presenza in campo devastanti".- "Giusto costruire attorno a un quasi 39enne? Un allenatore non guarda la carta d’identità, ma la funzione di un giocatore all’interno della squadra e come la squadra può giocare bene con lui Se sei bravo a 17 anni lo sei anche a 38: avercene così, a 38 anni".- "Le racconto questa. Venezia-Brescia 2-1 in B: dopo 20’ restiamo in dieci, è Tonali che provoca l’espulsione, lo massacrano di fischi ogni volta che tocca il pallone. Lui, imperterrito: non si è smosso di un centimetro. Se a 19 anni hai quella personalità, hai anche grande qualità e Pioli è bravo a far crescere i giocatori. In un grande club come il Milan capirà presto cosa vuol dire essere in prima pagina, attirare grandi aspettative: un bene, e non fallirà".