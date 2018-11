La delegazione nerazzurra, guidata dal presidente Steven Zhang e dal vicepresidente @javierzanetti, al China International Import Expo #CIIE #FCIM pic.twitter.com/G2EwVcMp2I — Inter (@Inter) 8 novembre 2018

hanno guidato la delegazione nerazzurra al China International Import Expo di Shanghai. Il presidente dell'Inter ha dichiarato: "Il nostro club continuerà a impegnarsi sui mercati globali. Siamo una squadra di calcio, ma non solo. Ancora più importante è il ruolo di ponte e di canale di comunicazione tra Cina, Italia ed Europa, verso i tifosi e i consumatori di tutto il mondo. Anche Suning crede molto nel suo impegno tramite Inter per supportare lo sviluppo del calcio in Cina".