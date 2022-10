Zinedine Zidane scalpita e non vede l'ora di tornare ad allenare, dopo la fine dell'avventura al Real Madrid. Intervistato da RMC Sport, il francese ha dichiarato: "Tornerò presto. Aspettate un po’, non sono lontano dall’allenare di nuovo”. L'ipotesi più accreditata è quella che vorrebbe Zizou come prossimo ct della nazionale francese, succedendo a Didier Deschamps dopo i Mondiali del Qatar.