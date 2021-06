Intervistato da Tutti Convocati l'ex portiere di Juve e Nazionale, Dino Zoff, ha parlato anche del caso Donnarumma e del suo passaggio dal Milan al PSG sempre più imminente.



COSA CAMBIA? - "Donnarumma? È su una strada straordinaria per diventare un grande. Non voglio giudicare la scelta di andare via, ma cosa cambia andare al PSG se sei già al Milan? Forse ha preso qualche soldo in più, ma a 22 anni non credo debba essere la cosa più importante".