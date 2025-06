Cassano: "Non critico l'Inter per far parlare di me. Devo aver paura di dire che Barella, Bastoni e Inzaghi non sono buoni?"

Antonio Cassano, l'ex attaccante di Inter, Milan, Roma e non solo, e oggi protagonista insieme a Lele Adani e Nicola Ventola della trasmissione twitch e youtube Viva El Futbol, è tornato sull'argomento Inter, spesso e volentieri criticata nel corso di questa annata e su cui ha voluto ribadire la sua posizione.

LA DOMANDA - Stuzzicato da un abbonato che ha presentato questa domanda diretta: "Quando dici che Barella, Bastoni e Inzaghi sono scarsi e che se anche l'Inter vincesse la Champions sarebbe un fallimento, lo pensi veramente o lo fai per far parlare di te?" Cassano ha confermato che lui non ha bisogno di frasi forti per apparire.

NON LO FACCIO APPOSTA PER ME - "Se non fosse per questi due ragazzi (Ventola e Adani), io me ne stavo a casa, senza Instagram, me ne sbattevo la mi***, non mi vedevi più in TV, non ho bisogno di essere famoso o che qualcuno possa parlare di me, non me ne fotte altamente una mi***. Se non fosse per loro due che amano il calcio come me e che sono soprattutto miei amici, io non lavoravo in TV anche se ho proposte, non lavoravo nel mondo del calcio, non facevo un ca***. Mi hanno fatto aprire anche Instagram e non so neanche come si twitta o non si twitta. Non ho bisogno di essere famoso, lo sono lo stesso perché quello che ho fatto, rimane"

DICO COSE FORTI CHE PENSO - "Però non vivo di ricordi, non me ne frega un ca*** di far parlare di me. C'è una differenza, cioè che quello che diciamo io e i miei amici, e io dico certe cose forti, le dico perché lo penso e in Italia tanta gente non capisce un ca*** e lecca il c***, io non ho bisogno di farlo".

DEVO AVER PAURA? - "Se a me fa cagare uno come giocatore, dico fa cagare come giocatore. Se dico che Cristiano Ronaldo non mi piace e tutti lo mettono tra i migliori della storia, vuoi che io debba aver paura di dire che Barella e Bastoni non sono buoni e Inzaghi lo stesso? Devo aver paura di dirlo? Se non mi piacciono lo dico. E lo ripeto, non ho bisogno di far parlare di me"