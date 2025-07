Napoli, Manna tratta con il Bologna per Beukema e stringe per Lang: la situazione

Il Napoli si avvicina a Beukema del Bologna e insiste per Noa Lang del PSV: ecco gli aggiornamenti su entrambi i fronti

Il Napoli continua a muoversi con grande insistenza sul calciomercato e agisce contemporaneamente su più fronti. Oltre al grande rinforzo in attacco, con la candidatura di Lorenzo Lucca che sembra aver superato quella di Darwin Nunez specialmente in termini di fattibilità, il ds Manna sta cercando di portare avanti in contemporanea la trattativa per Sam Beukema del Bologna e anche quella di Noa Lang del PSV.

Come riferito da Sky Sport, il Napoli si sta avvicinando al difensore olandese. La richiesta del club rossoblù è, infatti, scesa e ad oggi tocca quota 30 milioni di euro. La novità è che gli Azzurri hanno ridotto la forbice tra domanda e offerta, arrivando a offrirne 28. Le parti sono, quindi, più vicine e nei prossimi giorni si potrebbe arrivare alla fumata bianca, visto che con l'inserimento di qualche bonus difficilmente raggiungibile, il Napoli potrebbe soddisfare la richiesta del Bologna.

Oltre alla difesa, il Napoli guarda anche sulle fasce, con Noa Lang che è sempre più vicino a vestire la maglia del club campione d'Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'esterno olandese sarebbe pronto a ridursi lo stipendio, pur di facilitare la conclusione della trattativa. Ricordiamo che per il calciatore è pronto un contratto quinquennale fino a giugno 2030 da 2,8 milioni di euro netti a stagione, ma mancaancora l'accordo economico tra i club. Gli olandesi non vogliono, infatti, scendere dalla richiesta di 30 milioni.