Con la chiusura dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da dire, visto che ci sono i playoff. Verrà decisa dagli spareggi la quarta squadra a centrare la promozione in Serie B, dopo le vincitrici dei tre gironi ovvero Padova, Virtus Entella e Avellino.

Il torneo ha preso il via domenica 4 maggio con la fase playoff dei gironi, mentre le finali, andata e ritorno, sono in programma per il 2 e il 7 giugno. A prendere parte alla competizione saranno le squadre classificate dal secondo al decimo posto di ciascun girone al termine della regular season, a cui si aggiungerà anche la vincitrice della Coppa Italia di Serie C. Il percorso verso la promozione si articola in tre fasi: la fase a gironi, la fase nazionale e le Final Four. Le formazioni si affronteranno in un’emozionante serie di sfide a eliminazione diretta, con l’obiettivo di conquistare l’ultimo posto utile per salire in Serie B.

Le squadre qualificate

Girone A: Vicenza, FeralpiSalò, AlbinoLeffe, Renate, Giana Erminio, Virtus Verona, Atalanta U23, Trento, Arzignano Valchiampo

Girone B: Ternana, Torres, Pescara, Arezzo, Vis Pesaro, Pineto, Pianese, Rimini, Pontedera, Gubbio

Girone C: Audace Cerignola, Monopoli, Crotone, Catania, Benevento, Potenza, Picerno, Juventus Next Gen, Giugliano

Primo turno della fase a gironi, gli accoppiamenti del Girone A

Renate-Arzignano Valchiampo 0-0

Giana Erminio-Virtus Verona 1-0 - 68' Tirelli (G)

Trento-Atalanta U23 1-2- 19' Vlahovic (A), 31' Panada (A), 38' Petrovic (A)

Primo turno della fase a gironi, gli accoppiamenti del Girone B

Arezzo-Gubbio 3-1 - 11' Corsinelli (G), 29' e 63' Ravasio (A), 80' Pattarello (A)

Vis Pesaro-Pontedera 1-1 - 44' Corona (P), 90'+4' Cannavo (V)

Pineto-Pianese 0-1 - 60' Marchesi (Pia)

Primo turno della fase a gironi, gli accoppiamenti del Girone C

Catania-Giugliano 3-2 - 9' e 60' Inglese (C), 45'+3' De Rosa (G), 51' Ierardi (C), 79' Nepi (G)

Benevento-Juventus Next Gen 1-5 - 14' PietrellI (J), 30' Cudrig (J), 45'+2 Guerra (J), 45'+3 Perlingieri (J)

Potenza-Picerno 2-0 - 51' Petrungaro (Po), 72' Riggio (Po)

Tutte le date

Fase a girone secondo turno – gara unica tra le vincenti del turno precedenti e le quarte classificate: mercoledì 7 maggio 2025

Girone A

AlbinoLeffe-Atalanta U23 1-3 (25' Zoma, 75' Vlahovic, 86' Ceresoli, 91' Vavassori)

Renate-Giana Erminio 1-2 (12' Calì, 25' Nichetti, 96' Tirelli)

Girone B

Pescara-Pianese 2-1 (6' Pierozzi, 16' Merola, 79' Bacchin)

Arezzo-Vis Pesaro 0-1 (72' Okoro)

Girone C

Crotone-Juventus Next Gen 0-0

Catania-Potenza 1-0 (88' Inglese)

Fase Nazionale: primo turno – gara di andata tra le vincenti del turno precedenti e le terze classificate in campionato (FeralpiSalò, Torres, Monopoli) oltre alla vincitrice della Coppa Italia Serie C (Rimini): domenica 11 maggio 2025

ore 20: Atalanta Under 23-Torres 7-1 - 24' Vavassori (A), 32' Vlahovic (A), 39' Vavassori (A), 41' Vavassori (A), 69' Cassa (A), 79' Chessa (A), 81' Zamparo (T), 94' Cassa (A)

ore 20: Giana Erminio-Monopoli 3-1 - 4' Bruschi (M), 13' Stuckler (G), 16' Nichetti (G), 62' Lamesta (G)

ore 20: Catania-Pescara 0-1 - 86' Merola (P)

ore 20: Crotone-Feralpisalò 3-1 - 43' Vinicius (C), 47' Crespi (F), 53' Tumminello (C), 76' Murano (C)

ore 20: Vis Pesaro-Rimini 1-1 - 27' Paganini (V), 91' Lombardi (R)

Fase Nazionale: primo turno – gara di ritorno: mercoledì 14 maggio 2025

Torres-Atalanta Under 23 2-1 - 43' Varela (T), 66' Varela (T), 93' Scheffer (A).

Monopoli-Giana Erminio 1-3 - 50' Bruschi (M), 58' Tirelli (G), 65' Marotta (G), 77' Stuckler (G).

Pescara-Catania 1-2 - 71' Di Gennaro (C), 79' Tonin (P), 90+6' Montalto (C).

Feralpisalò-Crotone 2-1 - 29' Vitale (C), 42' Zennaro (F), 51' Di Molfetta (F).

Rimini-Vis Pesaro 3-4 - 28' Paganini (V), 32' Di Paola (V), 36' Okoro (V), 45' Langella (R), 57' Cinquegrano (R), 87' Tavernaro (V), 90+6' Parigi (R).

Fase Nazionale: secondo turno tra le vincenti del turno precedente e le seconde classificate (Vicenza, Ternana e Audace Cerignola)

Fase Nazionale: primo turno – gara di andata domenica 18 maggio 2025

Giana Erminio-Ternana 1-0 - 54' Tirelli (G)

Crotone-Vicenza 1-2 - 45'+1' Leverbe (V), 66' Murano (C), 71' De Col (V)

Vis Pesaro-Pescara 2-4 - 12' Orellana (V), 15' Nicastro (V), 35' Meazzi (P), 50' Ferraris (P), 93' Letizia (P), 99' Merola (P)

Atalanta U23-Audace Cerignola 0-0

Fase Nazionale: secondo turno – gara di ritorno: mercoledì 21 maggio 2025

Ternana-Giana Erminio 2-0 - 73' Ferrante, 78' Casasola

Vicenza-Crotone 1-0 - 20' Ferrari

Pescara-Vis Pesaro 2-0 - 44' Tonin, 85' Ferraris

Audace Cerignola-Atalanta U23 2-2 - 12' Ceresoli (A), 69' Salvemini (C), 73' Volpe (C), 86' Vavassori (A)

Final Four: semifinali – gara di andata: domenica 25 maggio 2025

Vicenza-Ternana 0-0

Audace Cerignola-Pescara 1-4 Cuppone (A), Meazzi (P), Meazzi (P), Tonin (P), Tonin (P)

Final Four: semifinali – gara di ritorno: mercoledì 28 maggio 2025

Pescara-Audace Cerignola 1-1 23' Merola (P), 36' Salvemini (A)

Ternana-Vicenza 3-1 12' Curcio (T), 57' Aloi (T), 61' Laezza (V), 67' Cianci (T)

Finale – gara di andata: lunedì 2 giugno 2025

Ternana-Pescara 0-1 57' Letizia (P).

Finale – gara di ritorno: sabato 7 giugno 2025

Pescara-Ternana