Dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club ad opera del Fluminense, l'Inter deve fare i conti con l'estate di calciomercato, che una volta archiviato il colpo Bonny presenta alcune criticità come la partenza di Calhanoglu da trattare e poi metabolizzare e una novità anticipata da La Gazzetta dello Sport che trova conferme alle verifiche effettuate in giornata. Denzel Dumfries, laterale di centrocampo olandese grande protagonista nella stagione 2024/25, ha una clausola rescissoria nel proprio contratto fino al 2028, valida in questi giorni. Il che significa che il numero 2 nerazzurro potrebbe salutare l'Inter senza che la società possa fare nulla per trattenerlo.