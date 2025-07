Il duro sfogo del capitano dell'Inter dopo la sconfitta per 2-0 contro il Fluminense e l'eliminazione dal Mondiale per Club.

Dopo la sconfitta contro il Fluminense, Lautaro Martinez ha parlato a SportMediaset e DAZN, lanciando un messaggio forte dagli Stati Uniti.

Il capitano nerazzurro, senza fare nomi, ha criticato duramente alcuni compagni per l’atteggiamento mostrato in campo, sottolineando l’amarezza per l’eliminazione al Mondiale per Club e chiedendo più responsabilità e carattere per il futuro.

Dichiarazioni che hanno fatto subito rumore e che testimoniano il momento delicato in casa nerazzurra al termine di una stagione che si è conclusa senza trofei.