Napoli, Lang a un passo: contatti continui col PSV Eindhoven e accordo sulla cifra finale. Ultimi dettagli

Dovrebbe arrivare molto presto la fumata bianca per il nuovo esterno azzurro, che rinforzerebbe molto la batteria a disposizione di Antonio Conte per la stagione 2025/26

Il Napoli conta di chiudere entro pochi giorni la trattativa che dovrebbe portare in Campania Noa Lang, ala olandese del 1999 in forza ai campioni dell'Eredivisie del PSV Eindhoven. Dopo aver mosso passi importanti con il giocatore e aver trovato un accordo sui termini contrattuali - quinquennale fino a giugno 2030 da 2,8 milioni di euro netti a stagione -sono andati in scena fitti contatti tra le società che stanno cercando una convergenza sul costo del cartellino.