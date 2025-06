Serie A, i 15 giocatori che esploderanno nel girone di ritorno

Con Lazio-Como, l’anticipo del venerdì della ventesima giornata, la Serie A è entrata ufficialmente nel suo girone di ritorno, quello dove si decidono i verdetti finali, quello nel quale i punti e i palloni iniziano a pesare di più. Scudetto, piazzamenti europei e salvezza: tutto è ancora in ballo e lo sarà fino alla fine di questo equilibratissimo campionato.

GIOVANI PRONTI - Saranno sempre più i tatticismi, come le squadre che si arroccheranno nella propria metà campo alla spasmodica ricerca anche di quel punticino che muove la classifica e avvicina il traguardo. Serviranno insomma ancor più giocate di qualità, guizzi, sfrontatezza nel superare gli avversari e ad assicurarle c’è una folta pletora di giovani pronti a prendersi sempre più campo e responsabilità nei mesi a venire. Hanno iniziato a mettersi in mostra nel girone di andata e sono chiamati a fare un ulteriore step in avanti in quello di ritorno. Sono portieri, difensori, centrocampisti e – molti – attaccanti. E, soprattutto, sono giovani, l’oro di questa Serie A sempre più in affanno dal punto di vista economico, rispetto a campionati come la Premier League, e sempre più propensa a scommettere su quelle che saranno le stelle del futuro.

LA LISTA - L’età media della lega italiana continua a scendere. Ci sono squadre come Parma, Empoli e Verona che costantemente scendono in campo infarcite di giovani di belle speranze, una tendenza che però sta interessando anche big come la Juventus, anch’essa con frequenza tra le squadre più verdi di questa Serie A 2024/25. Sui talenti in rampa di lancio, bisogna arrivare prima e bisogna saper coltivarli e aspettarli, prima di godersene i frutti. In vista del rush finale del campionato – e delle aste di riparazione dei vari fantacalcio – ed esclusi quelli già ormai affermati, già titolarissimi delle proprie squadre e già protagonisti del mercato, ricercati dalle big nostrae, ecco i 15 giovani giocatori che faranno parlare di sé per i prossimi mesi.