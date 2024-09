Chi è Kosta Runjaic, l'allenatore primo con l'Udinese

Getty Images

Dopo quattro partite la capolista della Serie A è l’Udinese. Da sola. Solitaria. 10 punti e ancora zero sconfitte, il nuovo allenatore Kosta Runjaic è partito subito con il piede sull’acceleratore. Dopo la scelta di separarsi da Fabio Cannavaro, i bianconeri hanno scelto un nome a sorpresa per la panchina: Ad aprile scorso ha lasciato il Legia Varsavia dove era arrivato nell'estate 2022. I bianconeri l'hanno studiato durante la sua esperienza col club polacco; in particolare sono rimasti sorpresi dalle vittorie in Conference League contro Az Alkmaar e Aston Villa.

- Nato in Austria, di origini croate e di nazionalità tedesca, Runjaic gioca un calcio offensivo che punta al possesso palla. Sul curriculum ha una Coppa e una Supercoppa di Polonia vinte con il Legia, un passato in Germania da allenatore del Darmstadt che al primo anno - da esordiente - porta dall terza alla seconda serie.. Esce col Bayern Monaco di Guardiola, ma la sua impresa rimane nella storia del club.

- La specialità della casa è la valorizzazione dei giovani: nei tre mesi al Monaco 1860 in Germania ha lanciato, oggi giocano tutti e due in Bundesliga rispettivamente al Borussia Mönchengladbach e all'Augsburg. Runjaic ha lasciato il segno anche in Polonia, dove al Pogon Stettino ha messo in vetrina alcuni giocatori sui quali hanno puntato club di Serie A: nel 2019 il Cagliari ha preso, tre anni fa il Parma ha portato in Italiache è stato uno dei protagonisti della promozione, eha firmato con il Lecce in Serie B nel 2020 prima di un paio di prestiti tra Brescia e Lecco.