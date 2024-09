Dt Udinese: "Non daremo Bijol all'Inter. La strategia sul mercato è creare capitale. Sanchez e Deulofeu..."

Getty Images

Il direttore tecnico del gruppo sportivo della famiglia Pozzo e quindi anche dell'Udinese,ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero Veneto in cui ha tracciato le linee guida del mercato passato, presente e futuro del club friulano. Tanti i giocatori approfonditi fra cui anche Bijol su cui c'è da tempo l'interesse dell'Inter"Fisicamente stanno tutti bene e tecnicamente possono inserirsi presto, ma vengono da diversi modi di interpretare il gioco. Il mister è molto attento e ci penserà lui. Cosa ha portato il mister? Una grande positività che sa trasmettere con concetti chiari. Inoltre ha grandi qualità umane, è umile ed è una persona per bene".

- "Premesso che investiamo per cercare capitale e plusvalenze per il club, e che per farlo dobbiamo arrivare prima degli altri, possiamo dire che sono arrivati giocatori bravissimi che saranno il futuro.Poi, senza fare torto agli altri, per mefarà molto bene, così come"."Abbiamo venduto i giocatori che era giusto vendere, quanto a Perez non era un’operazione contemplata e vantaggiosa sia dal punto di vista economico che tecnico. Potevamo aspettare un altro anno, ma quando un giocatore che ha dato molto come Perez ti fa capire insistentemente che vuole andare via, allora è giusto anche lasciarlo partire".

La riprova di tutto questo discorso è stato l’arrivo di Tourè alle 23.59 dell’ultimo giorno di mercato, anche perché si era messo di mezzo un club saudita con una buona offerta"."Quanto è stato difficile trattenerlo? È stato facilissimo, perché lo consideriamo molto più forte delle cifre che ci offrivano. Jaka è un difensore per un top club, da Premier o per una delle prime tre in Italia. È un grande leader e ha sposato il nostro progetto perché si trova bene con noi. Quindi non è mai stata considerata nessuna offerta per lui, ma neanche per un minuto, così come per Lucca e Thauvin. Li abbiamo messi tecnicamente e mentalmente fuori mercato, così come Kristensen.

"Interesse dell'Inter per Bjol a gennaio? Un giocatore di questo calibro non lo si cede a gennaio, quindi gli diremo di aspettare"."Sanchez è già importante per la grande mentalità che ci sta dando. Lo aspettiamo senza fretta. Così come Deulofeu, che al momento deve solo pensare a stare bene: ha un rapporto tale col club che non ci saranno problemi per tornare a vestire la nostra maglia".