Rientro Alexis Sanchez con l'Udinese: c'è la data

Dopo aver valutato le condizioni fisiche di. Scelta forte ma momentanea, perché l'elenco può essere modificato in qualsiasi momento e appena l'attaccante cileno tornerà a disposizione potrà essere inserito. L'attaccante ha subito una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra, e una volta superato questo problema ha accusato un ulteriore affaticamento.- Il giocatore quindi non sarà a disposizione per un po' di settimane: se non ci saranno ulteriori ricadute, dovrebbe rientrare in gruppo dopo la seconda sosta prevista a ottobre. Sanchez salterà le partite di campionato contro Parma, Roma, Inter e Lecce e la sfida di Coppa Italia con la Salernitana;, è quella la data cerchiata in rosso sul calendario.

- Intanto però l'allenatore Runjaic dovrà trovare nuove soluzioni per l'attacco dell'Udinese come già fatto nelle prime giornate: è stato un avvio di stagione convincente per; occhio però alle sorprese perchépuò giocare sulla trequarti e presto potrebbe giocarsi un posto da titolare, e - al momento più indietro nelle gerarchie -scalpita per ritagliarsi spazio. Il tutto, aspettando Alexis Sanchez.