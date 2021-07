In casa Napoli sarà, senza ombra di dubbio, l'estate di Aurelio De Laurentiis. Il presidentissimo azzurro ha deciso di riprendere completamente in mano le redini del club e di indirizzare ogni tipo di scelta programmatica futura senza delegare alle persone preposte. Si va dal cambiamento di alcune figure dirigenziali - ha già salutato il direttore amministrativo Antonio Saracino, mentre Giuseppe Santoro è tornato per riappropriarsi del ruolo di team manager al posto di Matteo Scala - alla scelta di autoprodursi le nuove magliette che, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, avrebbe generato qualche frizione col responsabile del marketing Formisano. E poi c'è il mercato e la costruzione di una squadra che ripartirà dalla guida tecnica di Luciano Spalletti e da decisioni improntate al contenimento dei costi.



RAPPORTI TESISSIMI - Proprio la nomina del tecnico di Certaldo al posto di Gattuso è stata un'iniziativa assunta personalmente da De Laurentiis, visti anche i rapporti ormai ai minimi termini col direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Come riferisce Il Corriere dello Sport, da almeno 6 mesi e precisamente dal giorno del tracollo a Verona del Napoli di Gattuso - che rischiò seriamente l'esonero - i due hanno interrotto ogni tipo di contatto e a tenerli legati rimane soltanto il lungo contratto fino al 2024 di Giuntoli. Che continuerà ad avere la responsabilità di consegnare a Spalletti i rinforzi richiesti per completare l'organico, ma che non potrà non tenere in considerazione i "suggerimenti" di De Laurentiis, che non ha escluso la presenza di un paio di nomi eccellenti per abbattere i costi e che prende tempo a proposito del rinnovo di Lorenzo Insigne, col quale andrà fatto il punto al termine dell'Europeo e col quale la distanza è ampia tra domanda e offerta.