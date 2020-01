Il Flamengo vuole Gabigol e prova a chiudere con l’Inter. Proseguono le trattative tra i due club, con i brasiliani che hanno deciso di trattenere l’attaccante dopo l’ottima stagione da poco terminata. Dal suo canto, anche Gabigol - dopo settimane di riflessione - ha messo la permanenza in Brasile davanti al ritorno in Europa e ha già trovato un’intesa col Flamengo sull’ingaggio. Cosa manca per la chiusura? L’accordo totale tra l’Inter e il club brasiliano sulle cifre dell’operazione.









PER LA CHIUSURA - Il vice presidente del Flamengo, Marcos Braz, durante la conferenza stampa di presentazione dell’attaccante Pedro Rocha ha così parlato di Gabigol: “Abbiamo avuto un ottimo incontro domenica. Siamo andati avanti, penso che entro la prossima settimana avremo un lieto fine. Lo spero", ha chiosato. Agli agenti di Gabigol è stato proposto un contratto per i prossimi 4 o 5 anni, a cui il brasiliano è pronto a dire sì. Per chiudere l’operazione manca l’intesa totale sulle cifre: l’Inter vuole 20/22 milioni di euro per il brasiliano, il Flamengo al momento è rimasto di poco sopra i 15. La distanza tra le due società è di circa 4/5 milioni tra parte fissa e bonus, ma in casa Flamengo regna l’ottimismo. Con l’Inter che continua a giocare al rialzo per il classe 1996...