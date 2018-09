Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria con l'Apollon Limassol: "Siamo anadti subito avanti e abbiamo fatto un ottimo primo tempo, è mancato il 2-0 e forse siamo stati troppo leziosi. Ci siamo abbassati troppo dopo il raddoppio, abbiamo rischiato e preso gol. Che ci serva da lezione, l'importante è che sono arrivati i tre punti. I nuovi? Hanno fatto bene, perché in allenamento fanno bene e il risultato si vede. Chi ha esordito stasera ha fatto un'ottima prestazione di squadra, poi è venuta fuori un po' di stanchezza ma ci sta. Quanto può crescere la Lazio? Con l'ambizione che abbiamo noi e la città deve crescere, ma si fa con il lavoro in allenamento. Le vittorie danno più fiducia, domenica abbiamo il Genoa e dobbiamo vincere assolutamente per tirarci su in classifica".