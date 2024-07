AFP via Getty Images

Ad Como: "Sanchez e Correa? Avere Fabregas è un vantaggio, speriamo possano arrivare questo tipo di giocatori"

14 minuti fa

Il Como è stato premiato oggi insieme a Inter, Atalanta, Mantova e Alcione all'interno dell'evento organizzato da Regione Lombardia nell'Aula consiliare di Palazzo Pirelli. L'amministratore delegato dei comaschi, Francesco Terrazzani, ha parlato a margine ai giornalisti presenti fra cui Calciomercato.com del mercato in entrata del club.



CORREA E SANCHEZ - "Sul mercato, come direbbe Marotta che è il dirigente più esperto e importante del calcio italiano, le domande sono tutte da fare al direttore sportivo. Vengono accostati nomi al Como come Correa e Sanchez? Sicuramente avere Fabregas è un vantaggio, non serve parlare di lui, questo è chiaro. Speriamo che possano arrivare questi giocatori, ma ripeto, tutto è in mano alla parte tecnica e sportiva. Saranno loro a selezionare i giocatori che possano farci fare la Serie A nel migliore dei modi. Vedremo che succederà".