Presente come sempre durante la Bobo Tv su twitch, l'ex difensore e oggi commentatore, Lele Adani, è tornato a parlare del momento della Juventus e del lavoro di Massimiliano Allegri. Non sono mancate le stoccate.



"Allegri non viene a ricostruire, viene a raccogliere. Non sarebbe tornato se non pensasse di avere la rosa migliore. C'è da combattere con l’ego, sarebbe troppo facile dire che c'è stato un errore di valutazione. È lui che dice che conta solo vincere. Pensi che la gente sia scema? Come puoi dire dopo l’Atalanta che hai fatto i complimenti ai ragazzi? L’Atalanta ha giocato al 30-40%, senza Gosens, Hateboer, Muriel, Koopmeiners. Quando dici palla a Dybala e speriamo, ma nelle sei vittorie della Juve in tre Dybala non c’era. Può avere Dybala e vincere e non averlo e perdere. Sapete perché? Perché giocano a caso”.