Lele Adani, fra i commentatori della Domenica Sportiva, parlando della Nazionale si è soffermato anche sul ruolo di Federico Chiesa: "Chiesa dà il meglio come esterno? Aggiunge sempre e qualche volta risolve in quella posizione dove riesce ad andare nell'uno contro uno e poi va al mezzo al campo che taglia sia puntando che andando a combinare con i compagni. Ha forza, autostima e fiducia ritrovata, non ha paura delle botte che prende e quando si mette in proprio fa la differenza. Gioca con i compagni ma quando scommette su se stesso dà veramente il meglio, ora è tornato come ai tempi d'oro".