Daniele Adani torna ad attaccare Massimiliano Allegri. L'ex difensore, nel consueto appuntamento con la Bobo TV, si è scagliato contro il tecnico della Juventus con pesanti critiche dopo la sconfitta contro l'Inter nella semifinale di Coppa Italia: "Simone Inzaghi in confronto è Johan Cruijff. Non puoi dire 'li facciamo arrivare sesti', se non hai obiettivi il tuo diventa non far vincere gli altri. Sapete perché è finita 1-0? Perché nel secondo tempo l'Inter non ha quasi più giocato mettendosi bassa, come faceva la Juve dei tempi d'oro e la partita nel secondo tempo è stata indecente, da togliere il segnale all'estero. Una squadra come l'Inter la deve battere 4-0, giocava contro una dead man walking".